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Райан Гарсия — о потенциальном поединке с Лопесом: просто уничтожу Теофимо

Райан Гарсия — о потенциальном поединке с Лопесом: просто уничтожу Теофимо
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Действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил, что хотел бы провести объединительный бой с Теофимо Лопесом.

«Они хотят, чтобы мы провели объединительный бой. Как я уже говорил, просто уничтожу Теофимо. Это один из тех поединков, которые люди считают сложными для меня, а я в итоге делаю их очень лёгкими. Хотел этот бой задолго до этого, уже очень давно. Действительно хочу его. Хочу преподать ему его последний урок. Он постоянно получает жизненные уроки, и этот станет последним», — приводит слова Райана Гарсии издание Bad Left Hook.

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