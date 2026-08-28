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Георгий Челохсаев: ничья не ставит крест на Никите Цзю, ему не хватает тактики и защиты

Георгий Челохсаев: ничья не ставит крест на Никите Цзю, ему не хватает тактики и защиты
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Российский боксер Георгий Челохсаев прокомментировал ничейный результат в поединке между выступающим за Австралию Никитой Цзю и его соотечественником Беном Махоуни.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Никита Цзю — Бен Махоуни
26 августа 2026, среда. 15:10 МСК
Никита Цзю
Окончено
DRAW
Бен Махоуни

Сын Константина Цзю впервые не смог выйти победителем в своём профессиональном поединке. На кону этого боя стоял статус обязательного претендента по версии IBF в первом среднем весе, который так и остался неразыгранным.

«Ничья в поединке с Махоуни не ставит крест на Никите Цзю. Просто стало ясно, что на высоком уровне одного давления мало — нужно больше тактики и защиты. В этом направлении нужно вести работу», — сказал Челохсаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Сам Челохсаев 11 сентября в Вологде проведёт реванш с реванш с Фарахатом Манилолой из Уганды.

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