Георгий Челохсаев: ничья не ставит крест на Никите Цзю, ему не хватает тактики и защиты

Российский боксер Георгий Челохсаев прокомментировал ничейный результат в поединке между выступающим за Австралию Никитой Цзю и его соотечественником Беном Махоуни.

Сын Константина Цзю впервые не смог выйти победителем в своём профессиональном поединке. На кону этого боя стоял статус обязательного претендента по версии IBF в первом среднем весе, который так и остался неразыгранным.

«Ничья в поединке с Махоуни не ставит крест на Никите Цзю. Просто стало ясно, что на высоком уровне одного давления мало — нужно больше тактики и защиты. В этом направлении нужно вести работу», — сказал Челохсаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Сам Челохсаев 11 сентября в Вологде проведёт реванш с реванш с Фарахатом Манилолой из Уганды.