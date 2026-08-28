Мераб Двалишвили — Арману Царукяну: побью твоего друга Петра Яна

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили в разговоре со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Арманом Царукяном заявил о намерении победить Петра Яна. Спортсмены пообщались во время стрима блогера N3on.

Царукян: Как ты сам, всё хорошо?

Двалишвили: Да, всё отлично. Готовлюсь к бою с Петром [Яном], твоим другом. Я побью твоего друга Петра Яна.

Царукян: Без проблем, победит сильнейший, так что кто будет лучше, тот и выиграет. Да, это отличный настрой, я жду вашего боя, так что береги здоровье, — сказали спортсмены на стриме N3on.

Двалишвили готовится к третьему поединку с российским бойцом.