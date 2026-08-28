Гендиректор Ural FC Сидельников поделился ожиданиями от турнира Ural FC 13 в Перми

Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от главных поединков турнира Ural FC 13, который состоится 29 августа в Перми, отметив, что бой между Геннадием Макаряном и Артёмом Рофалем станет противостоянием школ «Шторм» и «Львиное сердце», а также выразил сожаление о срыве поединка Никиты Михайлова с Сергеем Шишкиным.

«И Рофаль, и Макарян — это именитые бойцы в России. Они выступали и в других лигах, и в поп-ММА. Плюс нас ждёт противостояние школ — «Шторм» против «Львиного сердца». Это уже о многом говорит, потому что в этих школах тренируются сильные бойцы. Уверен, что нас ждёт интересное противостояние. Оба бойца любят драться в стойке и зарубаться. Шансы тут равны. Если же бой всю дистанцию пройдёт в стойке, то я бы в процентном соотношении поставил где-то 60 на 40 в пользу Макаряна.

Для нас обидно, что бой Михайлова с Сергеем Шишкиным не состоялся. По мне, это один из самых интереснейших боёв в легчайшем весе в российских ММА. Сергей Шишкин — амбициозный боец, который завершал свои бои досрочно и красиво. Михайлов — очень яркий боец, мой бывший одноклубник. Но травмы случаются, от этого никто не застрахован. У нас были короткие сроки, чтобы сохранить бой для Никиты. А мы помним, что поединок Михайлова на Ural FC 12 был сорван из-за того, что соперник недобросовестно подошёл к весогонке. И было обидно за Никиту, что срывается второй бой подряд. Мы постарались найти ему достойного соперника. Да, думаю, Никита одержит победу. Но Кеденов точно даст бой Михайлову, дело дойдёт до решения», — сказал Сидельников «Чемпионату».