Арман Царукян дал прогноз на свой бой с Маурисио Руффи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сделал прогноз на предстоящий поединок против бразильца Маурисио Руффи, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Я остановлю его в третьем раунде техническим нокаутом. Локти, локти — рассеку ему лицо», — приводит слова Царукяна Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.