Арман Царукян предложил известному стримеру $ 50 тыс. за роль секунданта на UFC 331

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян предложил стримеру N3on стать его секундантом в бою с бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США, пообещав за это $ 50 тыс. Блогер принял предложение спортсмена.

«Только попроси Чимаева, чтобы он меня не бил, бро», – приводит слова стримера N3on Happy Punch в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.