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«Уходи с факелом». Сен-Пьер призвал Гейджи завершить карьеру в статусе чемпиона UFC

«Уходи с факелом». Сен-Пьер призвал Гейджи завершить карьеру в статусе чемпиона UFC
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Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер посоветовал действующему обладателю пояса в лёгком весе американцу Джастину Гейджи завершить карьеру на пике.

«В культуре ММА от тебя ждут, что ты передашь факел, но, чувак, уходи с факелом. Ты думаешь, что оставишь много денег на столе, но возможности, которые откроются перед тобой после завершения карьеры, огромны. Ничто не мешает тебе через несколько лет вернуться, если ты передумаешь», — приводит слова Сен-Пьера Full Mount MMA в социальной сети Х.

37-летний Гейджи стал чемпионом UFC в лёгком весе 15 июня 2026 года на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде непобеждённого ранее Илию Топурию.

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