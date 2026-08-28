Назван дивизион UFC с самым большим количеством нокаутов в 2026 году

Полутяжёлый вес стал самым зрелищным дивизионом UFC в 2026 году — 85% поединков в этой категории завершились досрочно, сообщает Home of Fight в социальной сети Х. В 27 боях лишь четыре дошли до судейского решения.

Полная статистика финишей по дивизионам выглядит следующим образом:

Полутяжёлый вес — 85% (27 боёв / 23 нокаута).

Лёгкий вес — 66% (47 боёв / 31 нокаут).

Полулёгкий вес — 64% (44 боя / 28 нокаутов).

Тяжёлый вес — 57% (30 боёв / 17 нокаутов).

Средний вес — 57% (46 боёв / 26 нокаутов).

Полусредний вес — 51% (39 боёв / 20 нокаутов).

Легчайший вес — 39% (33 боя / 13 нокаутов).

Наилегчайший вес — 39% (23 боя / 9 нокаутов).