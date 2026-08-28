Дана Уайт опроверг уход Тома Аспиналла из UFC

Глава UFC Дана Уайт заявил, что слухи о возможном уходе британского бойца Тома Аспиналла из организации не соответствуют действительности.

«Он никуда не уходит, у нас с Томом Аспиналлом всё в порядке. Я не знал, что его тренер по ударке об этом говорил. Очевидно, что это неправда. Когда он поправится и будет готов драться – мы организуем ему бой», — приводит слова Уайта Spinnin Backfist в социальной сети Х.

Аспиналл не выступает с октября 2025 года после боя с Сирилем Ганом на UFC 321, который завершился без объявления результата из-за травмы глаза британца. После этого чемпион перенёс несколько операций и продолжает восстанавливаться.