Хабиб Нурмагомедов обратился к своему брату Умару перед предстоящим боем с Сонг Ядонгом

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал своего брата Умара Нурмагомедова перед предстоящем боем с Сонг Ядонгом на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Ты прошёл большой путь в этом виде спорта, брат, как по любителям, так и по профи. Используй это в завтрашнем бою», — написал Нурмагомедов на своей странице в соцсетях.

Ориентировочное время начала боя — 15:30 мск.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Представитель Дагестана выступает в UFC с 2021 года. За это время спортсмен провёл девять боёв в организации, одержав восемь побед и потерпев одно поражение.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китаец дебютировал в UFC в 2017 году. На его счету 17 поединков в организации: 12 побед, четыре поражения и одна ничья.