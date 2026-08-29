Райан Гарсия и Конор Бенн показали форму за две недели до боя за титул WBC 12 сентября

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия и претендент Конор Бенн показали свою физическую форму за две недели до титульного боя, который состоится 12 сентября на турнире Zuffa Boxing в Лас-Вегасе.

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. У Гарсии в рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.

Фото: Из личного архива Конора Бенна

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.