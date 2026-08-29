Фото: лицо Илии Топурии спустя 76 дней после боя с Джастином Гейджи

В Сети появилось фото бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии спустя 76 дней после поражения от американца Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250.

Лицо Топурии спустя 76 дней после UFC в Белом доме Фото: Из личного архива Илии Топурии / Кадр из видео

На снимке видно, что испанский боец выглядит значительно лучше, чем сразу после боя, когда его лицо было сильно опухшим и повреждённым. Однако правый глаз бойца до сих пор не открывается полностью. В июне на турнире в Белом доме Гейджи победил Топурию остановкой между четвёртым и пятым раундами и отобрал у него титул чемпиона в лёгком весе.

После боя сообщалось о переломах обеих глазниц и носа. Топурия получил обязательный отдых на 60 дней из-за поражения техническим нокаутом и медицинское отстранение на 180 дней. Аналогичный срок получил и сам Гейджи, которому предстояло пройти обследование правого запястья и левого колена.