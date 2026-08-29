Гейджи рассказал, когда примет решение о следующем бое, и оценил шансы реванша с Топурией

Чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи высказался о возможном реванше с Илией Топурией и поделился планами на ближайшее будущее.

«Мне выпал шанс съездить домой и примерно три недели просто отдохнуть и восстановиться. До сих пор не могу ничего ударить, обе руки болят после боя. Поэтому собираюсь просто наслаждаться статусом чемпиона до конца года. За первые полгода я уже провёл два поединка.

Всё распишу на бумаге, взвешу плюсы и минусы. Обсужу всё с семьёй и со всеми, кого люблю и кому доверяю — с теми, кто скажет мне правду. А потом приму решение. В конечном счёте именно UFC решает, с кем мне предстоит следующий бой. Кто знает, когда они захотят устроить поединок… Если я не буду драться до следующего года, скорее всего, и он не будет драться до следующего года, он тоже восстанавливается после некоторых проблем. Но, честно говоря, у меня нет ощущения, что мой следующий бой будет реваншем с Топурией», — cказал Гейджи в интервью Sports Illustrated.