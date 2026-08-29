Забит Магомедшарипов подтвердил, что нокаутировал Стерлинга «шоутаймом» на спарринге

Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов подтвердил, что однажды нокаутировал бывшего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе американца ямайского происхождения Алджамейна Стерлинга ударом «шоутайм» во время спарринга.

Интервьюер. Стерлинг не пришёл во второй раз?

Магомедшарипов. Нет, я с ним только один раз в зале виделся — и всё (смеётся).

Интервьюер. Там же есть легенда, что ты его, по-моему, «шоутаймом» во время спарринга вырубил?

Магомедшарипов. Да, он тогда маленький был, а я больше (смеётся).

Интервьюер. Получается, да?

Магомедшарипов. Получается, да (улыбается). У меня так много людей столько лет спрашивают: «Где это видео?» А я говорю, что оно у меня в архиве, только нельзя показывать, — сказал Забит в интервью Red Corner MMA.