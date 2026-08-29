«Понял, насколько ты крутой». Стерлинг отреагировал на слова Магомедшарипова о нокауте

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг с юмором отреагировал на слова экс-бойца UFC, выступавшего в полулёгком весе, россиянина Забита Магомедшарипова, который подтвердил, что нокаутировал его приёмом «шоутайм» во время спарринга.

«Забит, ты настоящий джентльмен. Я тогда был совсем маленьким, тебя ещё не знал лично, но сразу после того дня точно понял, насколько ты крутой», — написал Стерлинг в своём аккаунте в социальной сети Х.

Алджамейну 37 лет. В профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Стерлинга 26 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и пять поражений. В профи американский боец дебютировал в апреле 2011 года.