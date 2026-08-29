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Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: прямая онлайн трансляция боя началась

Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: прямая онлайн трансляция боя началась
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В Шанхае стартовал главный бой турнира UFC Fight Night 286, в котором встречаются претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов и представитель Китая Сонг Ядонг.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на сайте «Чемпионата». Также турнир можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Представитель Дагестана выступает в UFC с 2021 года. За это время спортсмен провёл девять боёв в организации, одержав восемь побед и потерпев одно поражение.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китаец дебютировал в UFC в 2017 году. На его счету 17 поед