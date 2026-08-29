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Кай Асакура нокаутировал Цилэна Аожи во втором раунде на UFC Fight Night 286 в Шанхае

Кай Асакура нокаутировал Цилэна Аожи во втором раунде на UFC Fight Night 286 в Шанхае
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Японский боец Кай Асакура одержал победу на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, нокаутировав Цилэна Аожи в начале второго раунда. Асакура потряс соперника точным хай-киком, после чего добил у сетки. Рефери остановил бой на 13-й секунде второго раунда.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Цилэн Аожи — Кай Асакура (W)
29 августа 2026, суббота. 14:40 МСК
Кай Асакура
Окончено
KO
Цилэн Аожи

Для японского бойца это вторая победа подряд после перехода в легчайший вес. В мае он нокаутировал Кэмерона Смотермана за 110 секунд. Ранее Асакура выступал в наилегчайшем весе, где проиграл титульный бой Александру Пантоже и уступил «гильотиной» Тиму Эллиотту.

После победы над Аожи Асакура подтвердил, что чувствует себя комфортно в новой весовой категории. Теперь на его счету 23 победы и шесть поражений в профессиональной карьере.

Турнир продолжается: