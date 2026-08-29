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Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг, результаты поедника на UFC Fight Night 286 в Шанхае

Сонг Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова на UFC Fight Night 286 в Шанхае
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28-летний китайский боец легчайшего веса Сонг Ядонг во втором раунде нокаутировал бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе 30-летнего россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай. Тяжёлый удар китайца пришёлся за ухо россиянина, тот сразу упал на канвас.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

Изначально Нурмагомедов должен был выступить на UFC Абу-Даби в июле, но его соперник Дэвид Мартинес снялся из-за травмы, после чего UFC решила перенести бой Нурмагомедова на шанхайский кард.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения. Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед, четыре поражения и одна ничья.

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