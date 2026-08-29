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Мозес Итаума и Филип Хргович едва не подрались на взвешивании перед боем за титул IBF

Мозес Итаума и Филип Хргович едва не подрались на взвешивании перед боем за титул IBF
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Тяжеловесы Мозес Итаума и Филип Хргович едва не устроили драку на церемонии взвешивания перед боем за титул чемпиона IBF, который состоится в субботу на «O2 Арене» в Лондоне.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мозес Итаума — Филип Хргович
30 августа 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Мозес Итаума
Не началось
Филип Хргович

После традиционной битвы взглядов Итаума толкнул Хрговича в спину, когда тот отошёл к краю сцены. Хорват пошатнулся, но удержался на ногах, после чего вернулся и ударил британца по лицу. Секьюрити вмешалось, чтобы разнять боксёров.

Итаума является действующим чемпионом WBA и WBO в тяжёлом весе. В марте он защитил титулы, нокаутировав Джермейна Франклина. Хргович — бронзовый призёр Олимпийских игр, который идёт на серии из трёх побед после поражения от Даниэля Дюбуа в 2024 году.

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