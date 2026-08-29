Умар Нурмагомедов потерпел второе поражение в карьере

Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив китайцу Сонг Ядонгу в главном бою турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае.

Поединок продлился два раунда и завершился нокаутом. Для 30-летнего Нурмагомедова это второе поражение при 20 победах в смешанных единоборствах. 28-летний Ядонг одержал 24-ю победу (при девяти поражениях, одной ничьей и одном бое, признанном несостоявшимся).

Нурмагомедов в данный момент занимает третье место в рейтинге UFC в легчайшем весе, китаец располагается на шестой строчке. Первое поражение в карьере россиянин потерпел в январе 2025 года на UFC 311, уступив единогласным решением судей Мерабу Двалишвили в титульном бою.