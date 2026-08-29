Сонг Ядонг после нокаута Умара Нурмагомедова потребовал титульный бой

Китайский боец легчайшего веса Сонг Ядонг после победы нокаутом над Умаром Нурмагомедовым в главном бою турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае заявил, что заслужил титульный шанс.

«Кто следующий? Никто не верил в меня, кроме моей команды, но я победил. Может быть, не сейчас и не в следующем месяце, но я стану первым китайским чемпионом UFC. Дайте мне титульный бой! Моя команда говорила, что нокаутирую этого парня, и я это сделал. Я сотворил историю», — закричал Ядонг сразу после победы в прямом эфире.

Бой продлился два раунда. Во втором раунде Ядонг потряс Нурмагомедова, отправив россиянина в глубокий нокаут. Для 28-летнего китайца эта победа стала четвёртой в UFC на домашней арене и второй подряд — ранее он победил Дейвисона Фигейреду в Макао.

Нурмагомедов потерпел второе поражение в карьере. Первое было в январе 2025 года от Мераба Двалишвили в титульном бою на UFC 311. Россиянин занимает третье место (по мнению СМИ) в рейтинге легчайшего веса, Ядонг — шестое.