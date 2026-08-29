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Усман Нурмагомедов чуть не ударил Ядонга локтем, спеша к брату после его поражения

Усман Нурмагомедов чуть не ударил Ядонга локтем, спеша к брату после его поражения
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Усман Нурмагомедов, чемпион PFL в лёгком весе, первым из команды ворвался в клетку после поражения своего родного брата Умара Нурмагомедова и едва не столкнулся с празднующим победу Сонг Ядонгом.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

На видео из трансляции видно, как Усман бежит к брату, а пробегающий мимо Ядонг оказывается прямо перед ним. Усман едва не задел китайского бойца локтем.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В главном бою турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае Сонг Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова во втором раунде и заявил, что заслуживает титульного шанса. Умар потерпел второе поражение в карьере при 20 победах. Ядонг одержал 24-ю победу.

Усман Нурмагомедов, имеющий рекорд 22-0, является действующим чемпион