Усман Нурмагомедов чуть не ударил Ядонга локтем, спеша к брату после его поражения
Усман Нурмагомедов, чемпион PFL в лёгком весе, первым из команды ворвался в клетку после поражения своего родного брата Умара Нурмагомедова и едва не столкнулся с празднующим победу Сонг Ядонгом.
На видео из трансляции видно, как Усман бежит к брату, а пробегающий мимо Ядонг оказывается прямо перед ним. Усман едва не задел китайского бойца локтем.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
В главном бою турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае Сонг Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова во втором раунде и заявил, что заслуживает титульного шанса. Умар потерпел второе поражение в карьере при 20 победах. Ядонг одержал 24-ю победу.
Усман Нурмагомедов, имеющий рекорд 22-0, является действующим чемпион