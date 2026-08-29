Результаты турнира UFC Fight Night 286, в котором Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова

В Шанхае завершился турнир UFC Fight Night 286, главным событием которого стал бой в легчайшем весе между представителем Китая Сонг Ядонгом и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Полные результаты турнира UFC в Шанхае

Главный кард:

Сонг Ядонг победил Умара Нурмагомедова нокаутом (раунд 2, 1:48);

Дениз Гомес победила Сяонань Янь нокаутом (раунд 2, 0:34);

Кай Асакура победил Цилэна Аожи нокаутом (раунд 2, 0:34);

Су Мудаэрцзи победил Алекса Переса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Цэ Лю победил Леви Родригеса нокаутом (раунд 1, 4:26);

Билал Хасан победил Нильсона Рохаса нокаутом (раунд 2, 2:28).

Предварительный кард:

Андре Лима победил Намсрая Батбаяра удушающим приёмом (гильотина) (раунд 3, 3:03);

Рэи Цуруя победил Кевина Борхаса удушающим приёмом (удушение со спины) (раунд 1, 4:14);

Шон Вудсон победил Джека Дженкинса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);

Франческо Нуцци победил Лун Сяо техническим нокаутом (раунд 1, 1:00);

Эктор Сантьяго победил Лоуренса Луи нокаутом (раунд 2, 0:53);

Джулия Поластри победила Цзиннань Сюн нокаутом (раунд 1, 3:06);

Кэмерон Нельсон победил Мэн Дина единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).