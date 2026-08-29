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UFC Fight Night 286: результаты боёв, кто победил

Результаты турнира UFC Fight Night 286, в котором Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова
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В Шанхае завершился турнир UFC Fight Night 286, главным событием которого стал бой в легчайшем весе между представителем Китая Сонг Ядонгом и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

Полные результаты турнира UFC в Шанхае

Главный кард:

  • Сонг Ядонг победил Умара Нурмагомедова нокаутом (раунд 2, 1:48);
  • Дениз Гомес победила Сяонань Янь нокаутом (раунд 2, 0:34);
  • Кай Асакура победил Цилэна Аожи нокаутом (раунд 2, 0:34);
  • Су Мудаэрцзи победил Алекса Переса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
  • Цэ Лю победил Леви Родригеса нокаутом (раунд 1, 4:26);
  • Билал Хасан победил Нильсона Рохаса нокаутом (раунд 2, 2:28).

Предварительный кард:

  • Андре Лима победил Намсрая Батбаяра удушающим приёмом (гильотина) (раунд 3, 3:03);
  • Рэи Цуруя победил Кевина Борхаса удушающим приёмом (удушение со спины) (раунд 1, 4:14);
  • Шон Вудсон победил Джека Дженкинса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
  • Франческо Нуцци победил Лун Сяо техническим нокаутом (раунд 1, 1:00);
  • Эктор Сантьяго победил Лоуренса Луи нокаутом (раунд 2, 0:53);
  • Джулия Поластри победила Цзиннань Сюн нокаутом (раунд 1, 3:06);
  • Кэмерон Нельсон победил Мэн Дина единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
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