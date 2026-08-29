Видео: эмоциональная реакция команды Умара Нурмагомедова на нокаут в бою с Ядонгом

В Сети появилась реакция команды бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Умара Нурмагомедова на нокаут в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай). Поединок Нурмагомедова и Ядонга завершился победой китайского бойца нокаутом во втором раунде.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения.