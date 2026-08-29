Шамиль Рамазанов — о поражении Умара Нурмагомедова: не знаю, как он пропустил этот удар
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Боец АСА россиянин Шамиль Рамазанов прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).
UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов
«Я очень разочарован. Не представлял такой исход боя. Не знаю, как Умар пропустил этот удар… Но нужно отдать должное Сонгу, он показал, что с ним нужно считаться и что он боец элитного уровня. Уверен, что Умар ещё вернётся. Пётр Ян победит Мераба Двалишвили, а Умар может провести реванш с Мерабом», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Видео: Умар Нурмагомедов поборолся с Забитом Магомедшариповым
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