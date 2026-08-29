Шамиль Рамазанов — о поражении Умара Нурмагомедова: не знаю, как он пропустил этот удар

Боец АСА россиянин Шамиль Рамазанов прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Я очень разочарован. Не представлял такой исход боя. Не знаю, как Умар пропустил этот удар… Но нужно отдать должное Сонгу, он показал, что с ним нужно считаться и что он боец элитного уровня. Уверен, что Умар ещё вернётся. Пётр Ян победит Мераба Двалишвили, а Умар может провести реванш с Мерабом», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Материалы по теме Сонг Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова на UFC Fight Night 286 в Шанхае

Видео: Умар Нурмагомедов поборолся с Забитом Магомедшариповым