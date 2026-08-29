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Сонг Ядонг вышел на второе место по числу досрочных побед в истории легчайшего веса UFC

Сонг Ядонг вышел на второе место по числу досрочных побед в истории легчайшего веса UFC
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Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг установил достижение после победы в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай). Ядонг поднялся на второе место по числу досрочных побед в легчайшем дивизионе – 7.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

Лидером по этому показателю является бывший претендент на титул эквадорец Марлон Вера (10). Также по 7 досрочных побед у американцев Шона О’Мэлли, Роба Фонта и Юрайи Фэйбера.

Сонгу Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед, четыре поражения и одна ничья.

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