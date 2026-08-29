«Даже не слышал об этом парне из Китая». Василевский — о поражении Умара Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Поражение Умара Нурмагомедова — очень неожиданно. Я думаю, что никто не мог предугадать такой исход. Тем более об этом парне из Китая до этого боя я даже не слышал, далеко не первый номер рейтинга. Но это бои, и по этому поражению нельзя судить, что Умар плохо тренировался или неспособен победить. Помимо таланта и работы, есть доля везения.

Дальше всё зависит от того, как Умар воспримет это поражение. Даже если он всё делал правильно, может быть секундная ошибка, которая всё сведёт на нет. Умар ещё молодой, поэтому нельзя воспринимать это поражение слишком тяжело. Конечно, говорить, что ничего не случилось, тоже нельзя. Это очень неприятно. Но поражения у него уже были. Это спорт, жизнь, и все ошибки и поражения не фатальны. Надо выйти из этого с поднятой головой. Только так», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.