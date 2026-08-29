Белал Мухаммад отреагировал на поражение Умара Нурмагомедова от Сонг Ядонга

Бывший чемпион UFC американец Белал Мухаммад прокомментировал поражение россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Больше всего в этом исходе мне не нравится понимание, что люди будут совершать нападки на Умара и добивать его после поражения. Он один из самых тихих, скромных бойцов, которых можно встретить. Держи голову выше, брат. В этом спорте бывают и самые высокие взлёты, и самые низкие падения. Ты вернёшься», — написал Мухаммад в социальной сети X.

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