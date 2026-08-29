Сонг Ядонг: все считали Умара Нурмагомедова будущим чемпионом, и я нокаутировал его

Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг прокомментировал победу в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Чувствую себя невероятно. Это лучший момент в моей жизни. Я нокаутировал Умара… Все считали его лучшим бойцом. У него очень хороший грэпплинг, все считали его будущим чемпионом. Видите, что произошло? Я нокаутировал его», — сказал Ядонг в интервью пресс-службе UFC.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед, четыре поражения и одна ничья.