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Сонг Ядонг: все считали Умара Нурмагомедова будущим чемпионом, и я нокаутировал его

Сонг Ядонг: все считали Умара Нурмагомедова будущим чемпионом, и я нокаутировал его
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Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг прокомментировал победу в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Чувствую себя невероятно. Это лучший момент в моей жизни. Я нокаутировал Умара… Все считали его лучшим бойцом. У него очень хороший грэпплинг, все считали его будущим чемпионом. Видите, что произошло? Я нокаутировал его», — сказал Ядонг в интервью пресс-службе UFC.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед, четыре поражения и одна ничья.

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