Умар Нурмагомедов сделал первое заявление после поражения от Сонга Ядонга

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Со мной всё в порядке. Огромное спасибо всем, кто пишет. Сделаю работу над ошибками. И вернусь», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения.

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