Ислам Махачев прокомментировал второе поражение Умара Нурмагомедова в UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал поражение одноклубника и соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Мы довольны тем, что нам предписано. На пути к цели много испытаний, но я уверен, ты справишься, брат», — написал Махачев в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения.