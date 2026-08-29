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Ислам Махачев прокомментировал второе поражение Умара Нурмагомедова в UFC

Ислам Махачев прокомментировал второе поражение Умара Нурмагомедова в UFC
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал поражение одноклубника и соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Мы довольны тем, что нам предписано. На пути к цели много испытаний, но я уверен, ты справишься, брат», — написал Махачев в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения.

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