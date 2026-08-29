Двалишвили одним эмодзи отреагировал на поражение Умара Нурмагомедова в бою с Ядонгом

Экс-чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC грузин Мераб Двалишвили отреагировал на поражение бывшего соперника россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

Двалишвили оставил эмодзи в комментариях под видео с нокаутом в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения.

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