Стали известны обладатели бонусов турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае

Промоушен UFC опубликовал имена бойцов, получивших бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 286, состоявшегося сегодня, 29 августа, в Шанхае (Китай).

Бонусы за лучший бой вечера получили полутяжеловесы китаец Цэ Лю и бразилец Леви Родригес.

Бонусы на лучшее выступление вечера получили китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонг, нокаутировавший россиянина Умара Нурмагомедова, а также американский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Билал Хасан, победивший нокаутом перуанца Нильсона Рохаса.

Ранее Умар Нурмагомедов сделал первое заявление после поражения нокаутом от Ядонга.

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