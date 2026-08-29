Стали известны обладатели бонусов турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае
Промоушен UFC опубликовал имена бойцов, получивших бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 286, состоявшегося сегодня, 29 августа, в Шанхае (Китай).
Бонусы за лучший бой вечера получили полутяжеловесы китаец Цэ Лю и бразилец Леви Родригес.
Бонусы на лучшее выступление вечера получили китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонг, нокаутировавший россиянина Умара Нурмагомедова, а также американский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Билал Хасан, победивший нокаутом перуанца Нильсона Рохаса.
Ранее Умар Нурмагомедов сделал первое заявление после поражения нокаутом от Ядонга.
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