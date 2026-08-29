Дана Уайт подвёл итоги турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае
Генеральный директор UFC Дана Уайт подвёл итоги турнира UFC Fight Night 286, состоявшегося сегодня, 29 августа, в Шанхае (Китай).
Напомним, в главном событии китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонг нокаутировал бывшего претендента на титул россиянина Умара Нурмагомедова.
«Ещё одна крутая ночь боёв и побитых рекордов.
Самое прибыльное мероприятие в истории арены.
Самая высокая посещаемость в истории арены.
Самый прибыльный турнир Fight Night в Азии.
Самая высокая посещаемость турнира Fight Night в Азии», — написал Уайт в социальных сетях.
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