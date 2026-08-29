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Дана Уайт подвёл итоги турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае

Дана Уайт подвёл итоги турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае
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Генеральный директор UFC Дана Уайт подвёл итоги турнира UFC Fight Night 286, состоявшегося сегодня, 29 августа, в Шанхае (Китай).

Напомним, в главном событии китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонг нокаутировал бывшего претендента на титул россиянина Умара Нурмагомедова.

«Ещё одна крутая ночь боёв и побитых рекордов.

Самое прибыльное мероприятие в истории арены.

Самая высокая посещаемость в истории арены.

Самый прибыльный турнир Fight Night в Азии.

Самая высокая посещаемость турнира Fight Night в Азии», — написал Уайт в социальных сетях.

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Новости. Бокс/ММА