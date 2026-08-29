Ильнар Ишимбаев победил Бобура Курбонова на турнире Prime FL в Уфе, став двойным чемпионом

В Уфе завершился турнир по кулачным боям Prime FL. В главном событии россиянин Ильнар Ишимбаев победил единогласным решением судей Бобура Курбонова из Узбекистана и завоевал титул в среднем весе (до 84 кг).

Ишимбаев стал первым в истории кулачных боев двойным чемпионом. Россиянин также является обладателем пояса Prime FL в полусреднем весе (до 77 кг).

В соглавном событии россиянин Магомедали Магомедрасулов сразился за титул в лёгком весе (до 70 кг) с соотечественником Филиппом Косыревым, победив единогласным решением судей. Для бойцов этот поединок стал третьим. Теперь счёт в их противостоянии 2:1 в пользу Магомедрасулова.