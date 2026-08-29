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Артём Рофаль нокаутировал Геннадия Макаряна в главном бою Ural FC 13

Артём Рофаль нокаутировал Геннадия Макаряна в главном бою Ural FC 13
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В Перми завершился турнир Ural FC 13. В главном бою россиянин Артём Рофаль победил техническим нокаутом соотечественника Геннадия Макаряна.

Результаты турнира Ural FC 13:

ММА. Полусредний вес: Дмитрий Мельниченко (Екатеринбург) удушающим приёмом во втором раунде победил Илью Мельчакова (Пермь);

ММА. Легчайший вес: Хидеятулло Шерматов (Саратов) удушающим приёмом в первом раунде победил Шапи Раджабова (Дербент);

ММА. Полусредний вес: Василий Ермаков (Бийск) удушающим приёмом в третьем раунде победил Ивана Мартынова (Владивосток);

ММА. Лёгкий вес: Александр Глазырин (Пермь) техническим нокаутом во втором раунде победил Айзатбека Нуралы Уулу (Озгон, Кыргызстан);

ММА. Легчайший вес: бой Эзиза Пенджиева (Халач, Туркменистан) и Кирилла Кохнюка (Владивосток) завершился вничью;

К-1. Полутяжёлый вес: Кирилл Степаненко (Соликамск, Ural Kali Fighter) в первом раунде нокаутировал Виктора Пакало (Минск, Республика Беларусь);

ММА. Лёгкий вес: Олег Косинов (Воронеж) в первом раунде нокаутировал Кишвара Худоерова (Санкт-Петербург);

К-1. Тяжёлый вес: Алексей Чукманов (Соликамск, Ural Kali Fighter) единогласным решением судей победил Ислама Каримова (Москва);

ММА. Полутяжёлый вес: Эмиль Кузьмич (Яунде, Камерун) во втором раунде нокаутировал Максима «ВДВ» Фёдорова (Торопец);

ММА. Легчайший вес: Никита Михайлов (Москва) единогласным решением судей победил Саяна Кеденова (Горно-Алтайск);

К-1. Наилегчайший вес: Дарья Кувакина (Соликамск, Ural Kali Fighter) единогласным решением судей победила Фатму Гёкче (Стамбул, Турция);

ММА. Средний вес: Артем Рофаль (Омск) техническим нокаутом во втором раунде победил Геннадия Макаряна (Саратов).

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