Артём Рофаль нокаутировал Геннадия Макаряна в главном бою Ural FC 13

В Перми завершился турнир Ural FC 13. В главном бою россиянин Артём Рофаль победил техническим нокаутом соотечественника Геннадия Макаряна.
Результаты турнира Ural FC 13:
ММА. Полусредний вес: Дмитрий Мельниченко (Екатеринбург) удушающим приёмом во втором раунде победил Илью Мельчакова (Пермь);
ММА. Легчайший вес: Хидеятулло Шерматов (Саратов) удушающим приёмом в первом раунде победил Шапи Раджабова (Дербент);
ММА. Полусредний вес: Василий Ермаков (Бийск) удушающим приёмом в третьем раунде победил Ивана Мартынова (Владивосток);
ММА. Лёгкий вес: Александр Глазырин (Пермь) техническим нокаутом во втором раунде победил Айзатбека Нуралы Уулу (Озгон, Кыргызстан);
ММА. Легчайший вес: бой Эзиза Пенджиева (Халач, Туркменистан) и Кирилла Кохнюка (Владивосток) завершился вничью;
К-1. Полутяжёлый вес: Кирилл Степаненко (Соликамск, Ural Kali Fighter) в первом раунде нокаутировал Виктора Пакало (Минск, Республика Беларусь);
ММА. Лёгкий вес: Олег Косинов (Воронеж) в первом раунде нокаутировал Кишвара Худоерова (Санкт-Петербург);
К-1. Тяжёлый вес: Алексей Чукманов (Соликамск, Ural Kali Fighter) единогласным решением судей победил Ислама Каримова (Москва);
ММА. Полутяжёлый вес: Эмиль Кузьмич (Яунде, Камерун) во втором раунде нокаутировал Максима «ВДВ» Фёдорова (Торопец);
ММА. Легчайший вес: Никита Михайлов (Москва) единогласным решением судей победил Саяна Кеденова (Горно-Алтайск);
К-1. Наилегчайший вес: Дарья Кувакина (Соликамск, Ural Kali Fighter) единогласным решением судей победила Фатму Гёкче (Стамбул, Турция);
ММА. Средний вес: Артем Рофаль (Омск) техническим нокаутом во втором раунде победил Геннадия Макаряна (Саратов).