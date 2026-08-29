«Это была заготовка, 100%». Шлеменко разобрал нокаут в бою Нурмагомедов — Ядонг

Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«То, что это была однозначно заготовка, это сто процентов. Апперкот пришёлся не в челюсть, а куда-то за ухо. Грамотно, как любят говорить, тайминг подобран, наверное, Ядонг чуть-чуть, на долю секунды, раньше пошёл с этим ударом, он такой был длинный, снизу, прокинутый апперкот, и Умар прямо на него пошёл», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Ранее Ислам Махачев прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова.

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