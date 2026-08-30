15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тренер сказал, что я могу закончить бой апперкотом». Ядонг — о нокауте Нурмагомедова

«Тренер сказал, что я могу закончить бой апперкотом». Ядонг — о нокауте Нурмагомедова
Комментарии

Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг прокомментировал победу в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Хочу поблагодарить свою команду. Руди Эрнандес, мой тренер по боксу, сказал мне перед боем, что я могу закончить бой с этим этого парнем апперкотом. Это засело у меня в голове, и я нацеливался на это. Оттачивали мы это на подготовке? Да, мы очень много работали над защитой от борьбы, а Руди научил меня попадать апперкотом», — сказал Ядонг в интервью пресс-службе UFC.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов сделал первое заявление после поражения от Сонга Ядонга

Первая битва взглядов Нурмагомедова и Ядонга перед UFC 286

Комментарии