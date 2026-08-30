«Тренер сказал, что я могу закончить бой апперкотом». Ядонг — о нокауте Нурмагомедова

Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг прокомментировал победу в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Хочу поблагодарить свою команду. Руди Эрнандес, мой тренер по боксу, сказал мне перед боем, что я могу закончить бой с этим этого парнем апперкотом. Это засело у меня в голове, и я нацеливался на это. Оттачивали мы это на подготовке? Да, мы очень много работали над защитой от борьбы, а Руди научил меня попадать апперкотом», — сказал Ядонг в интервью пресс-службе UFC.

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