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Филип Хргович выиграл бой у Мозеса Итаумы в 9-м раунде, 30 августа 2026, Лондон

Филип Хргович победил Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде
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В ночь с 29 на 30 августа, в Лондоне на легендарной «О2 Арене», Англия, состоялся бой между 21-летним английским боксёром-профессионалом словацко-нигерийского происхождения Мозесом Итаумой, выступающим в тяжёлой весовой категории, и 34-летним именитым хорватским тяжеловесом Филипом Хрговичем. На кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мозес Итаума — Филип Хргович (W)
30 августа 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Мозес Итаума
Окончено
TKO
Филип Хргович

Поединок завершился в девятом раунде победой хорвата нокаутом. Угол Итаумы выбросил полотенце, сигнализировав, что британец не сможет продолжить бой.

Мозесу Итауме 21 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. Всего на его счету 14 побед (12 – нокаутом) и одно поражение. В последнем поединке нокаутом победил Джермена Франклина. Хргович в последний раз выходил на ринг 16 августа 2025 года, когда судейским решением победил Дэвида Аделейе. Хорват идёт на серии из четырёх побед после поражения от Даниэля Дюбуа в 2024 году. Рекорд Филипа — 21-1.

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