Филип Хргович победил Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде

В ночь с 29 на 30 августа, в Лондоне на легендарной «О2 Арене», Англия, состоялся бой между 21-летним английским боксёром-профессионалом словацко-нигерийского происхождения Мозесом Итаумой, выступающим в тяжёлой весовой категории, и 34-летним именитым хорватским тяжеловесом Филипом Хрговичем. На кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе.

Поединок завершился в девятом раунде победой хорвата нокаутом. Угол Итаумы выбросил полотенце, сигнализировав, что британец не сможет продолжить бой.

Мозесу Итауме 21 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. Всего на его счету 14 побед (12 – нокаутом) и одно поражение. В последнем поединке нокаутом победил Джермена Франклина. Хргович в последний раз выходил на ринг 16 августа 2025 года, когда судейским решением победил Дэвида Аделейе. Хорват идёт на серии из четырёх побед после поражения от Даниэля Дюбуа в 2024 году. Рекорд Филипа — 21-1.