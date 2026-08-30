Мозеса Итауму унесли с ринга на носилках после боя с Филипом Хрговичем

21-летнего британского тяжеловеса Мозеса Итауму после поражения в бою с 34-летним хорватом Филипом Хрговичем вынесли с ринга на носилках. Он не вышел на церемонию объявления результата.

В ночь с 29 на 30 августа на лондонской «О2 Арене» состоялся поединок между Итаумой и Хрговичем. На кону стоял титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе.

Бой завершился в девятом раунде победой Хрговича. Угол Итаумы выбросил полотенце, после чего рефери остановил поединок.

Итауме 21 год. Профессиональную карьеру британец начал в 2023 году и одержал 14 побед, 12 из которых — нокаутом, при одном поражении. В предыдущем бою он нокаутировал Джермена Франклина.

Хргович в предыдущий раз раз выходил на ринг 16 августа 2025 года. Тогда хорват победил Дэвида Аделейе судейским решением.