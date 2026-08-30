15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мозеса Итауму унесли с ринга на носилках после боя с Филипом Хрговичем

Мозеса Итауму унесли с ринга на носилках после боя с Филипом Хрговичем
Комментарии

21-летнего британского тяжеловеса Мозеса Итауму после поражения в бою с 34-летним хорватом Филипом Хрговичем вынесли с ринга на носилках. Он не вышел на церемонию объявления результата.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мозес Итаума — Филип Хргович (W)
30 августа 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Мозес Итаума
Окончено
TKO
Филип Хргович

В ночь с 29 на 30 августа на лондонской «О2 Арене» состоялся поединок между Итаумой и Хрговичем. На кону стоял титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе.

Бой завершился в девятом раунде победой Хрговича. Угол Итаумы выбросил полотенце, после чего рефери остановил поединок.

Итауме 21 год. Профессиональную карьеру британец начал в 2023 году и одержал 14 побед, 12 из которых — нокаутом, при одном поражении. В предыдущем бою он нокаутировал Джермена Франклина.

Хргович в предыдущий раз раз выходил на ринг 16 августа 2025 года. Тогда хорват победил Дэвида Аделейе судейским решением.

Материалы по теме
Коронация нового Тайсона сорвалась. Хргович смял Итауму и стал чемпионом мира
Коронация нового Тайсона сорвалась. Хргович смял Итауму и стал чемпионом мира