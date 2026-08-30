Чимаев отреагировал на пост Умара Нурмагомедова после поражения от Ядонга на турнире UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на пост россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай). Чимаев оставил эмодзи в комментариях под постом Умара в социальных сетях.

"☝🏼🦁", — написал Чимаев под постом Умара в одной из социальных сетей.

Напомним, Поединок Нурмагомедова и Ядонга завершился победой китайского бойца нокаутом во втором раунде.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения.