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Чимаев отреагировал на пост Умара Нурмагомедова после поражения от Ядонга на турнире UFC

Чимаев отреагировал на пост Умара Нурмагомедова после поражения от Ядонга на турнире UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на пост россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай). Чимаев оставил эмодзи в комментариях под постом Умара в социальных сетях.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

"☝🏼🦁", — написал Чимаев под постом Умара в одной из социальных сетей.

Напомним, Поединок Нурмагомедова и Ядонга завершился победой китайского бойца нокаутом во втором раунде.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения.

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