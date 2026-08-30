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Усман Нурмагомедов сделал заявление на фоне новостей о том, что он хотел ударить Ядонга

Усман Нурмагомедов сделал заявление на фоне новостей о том, что он хотел ударить Ядонга
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Чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов отреагировал на поражение своего брата Умара Нурмагомедова от китайца Сонга Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. После остановки боя Усман выбежал в октагон и едва не столкнулся с праздновавшим победу Ядонгом.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Нас постигнет только то, что нам предписано. Альхамдулиллях в любом положении. Люди раздувают из этого такую большую трагедию, им лучше успокоиться. Есть вещи гораздо хуже, не нужно слишком долго думать, просто посмотрите, что происходит в мире.

И насчёт того, что я якобы хотел ударить его соперника. Если бы я хотел, я бы его ударил.

Злые, мелочные и завистливые люди, ваша проблема в том, что у вас никогда не было и не будет понимания и любви семьи. Если вы не знаете, что значит брат для брата, то вам стоит жалеть не меня, а себя», — написал Усман в социальных сетях.

Умар Нурмагомедов проиграл Ядонгу нокаутом во втором раунде. Для россиянина это стало вторым поражением в профессиональной карьере и первым досрочным проигрышем.

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