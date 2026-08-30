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Даниэль Кормье прокомментировал столкновение Усмана Нурмагомедова и Сонг Ядонга

Даниэль Кормье прокомментировал столкновение Усмана Нурмагомедова и Сонг Ядонга
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал ситуацию с Усманом Нурмагомедовым, который выбежал в октагон после того, как его брат Умар Нурмагомедов потерпел поражение нокаутом от Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Сонг Ядонг двигался в сторону Усмана. Усман среагировал и попытался его остановить. Он не бил его локтем. Давайте перестанем придумывать теории заговора. Усман просто пытался добраться до своего брата», — сказал Кормье во время интервью на канале Championship Rounds.

Сразу после нокаута Усман Нурмагомедов перебрался через ограждение и попал в октагон, направляясь к лежащему Умару, однако столкнулся с ликовавшим от успеха Ядонгом.

Умар Нурмагомедов проиграл Ядонгу нокаутом во втором раунде. Для россиянина это стало вторым поражением в профессиональной карьере и первым досрочным проигрышем.

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