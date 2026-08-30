Даниэль Кормье прокомментировал столкновение Усмана Нурмагомедова и Сонг Ядонга

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал ситуацию с Усманом Нурмагомедовым, который выбежал в октагон после того, как его брат Умар Нурмагомедов потерпел поражение нокаутом от Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

«Сонг Ядонг двигался в сторону Усмана. Усман среагировал и попытался его остановить. Он не бил его локтем. Давайте перестанем придумывать теории заговора. Усман просто пытался добраться до своего брата», — сказал Кормье во время интервью на канале Championship Rounds.

Сразу после нокаута Усман Нурмагомедов перебрался через ограждение и попал в октагон, направляясь к лежащему Умару, однако столкнулся с ликовавшим от успеха Ядонгом.

Умар Нурмагомедов проиграл Ядонгу нокаутом во втором раунде. Для россиянина это стало вторым поражением в профессиональной карьере и первым досрочным проигрышем.