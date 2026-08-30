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«Дана Уайт позволяет дагестанцам делать всё». Диллон Дэнис — о выходе Усмана в октагон

«Дана Уайт позволяет дагестанцам делать всё». Диллон Дэнис — о выходе Усмана в октагон
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Американский боец ММА Диллон Дэнис отреагировал на эпизод с Усманом Нурмагомедовым, который выбежал в октагон после того, как его брат Умар Нурмагомедов был нокаутирован Сонг Ядонгом на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Мы что, не будем говорить о том, как Усман попытался ворваться в октагон и напасть на Ядонга после того, как тот отправил его брата в бессознательное состояние? И снова Дана Уайт позволяет дагестанцам делать всё, что им хочется. Какого хрена?» — написал Дэнис в социальных сетях.

Напомним, сразу после нокаута Усман Нурмагомедов перебрался через ограждение и попал в октагон, направляясь к лежащему Умару, однако столкнулся с ликовавшим от успеха Ядонгом. Многим показалось, что россиянин хотел ударить китайца локтем.

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