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Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после сенсационного поражения от Ядонга

Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после сенсационного поражения от Ядонга
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после поражения нокаутом от Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Братья, никто не умер. Мы мужчины и идём дальше. Ни капли сомнений, что я вернусь и буду побеждать», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Умар Нурмагомедов проиграл Ядонгу нокаутом во втором раунде. Для россиянина это стало вторым поражением в профессиональной карьере и первым досрочным проигрышем. Впервые он потерпел неудачу в бою за титул чемпиона с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Тогда по ходу боя Умар сломал руку. Их бой состоялся в январе прошлого года.

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