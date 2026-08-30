Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после сенсационного поражения от Ядонга

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после поражения нокаутом от Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

«Братья, никто не умер. Мы мужчины и идём дальше. Ни капли сомнений, что я вернусь и буду побеждать», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Умар Нурмагомедов проиграл Ядонгу нокаутом во втором раунде. Для россиянина это стало вторым поражением в профессиональной карьере и первым досрочным проигрышем. Впервые он потерпел неудачу в бою за титул чемпиона с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Тогда по ходу боя Умар сломал руку. Их бой состоялся в январе прошлого года.