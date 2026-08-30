Гловер Тейшейра победил Маурисиу Руа в боксёрском поединке

В Сан-Паулу (Бразилия) завершился турнир Spaten Fight Night 3, в рамках которого бывшие чемпионы UFC бразильцы Гловер Тейшейра и Маурисиу Руа провели боксёрский поединок.

Победу единогласным судейским решением по итогам восьми раундов (79-72, 79-72 и 80-71) одержал Тейшейра.

Гловеру Тейшейре 46 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля 2002 году, с 2012-го по 2023-й выступал в UFC. Становился чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг). Всего на его счету 33 победы и девять поражений.

Маурисиу Руа 43 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2002 году. С 2007-го по 2023-й выступал в UFC. Становился чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету 27 побед, 14 поражений и одна ничья.