Тони Беллью прокомментировал поражение Итаумы в бою с Хрговичем

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью прокомментировал поражение соотечественника Мозеса Итаумы в поединке с хорватом Филипом Хрговичем, состоявшемся в ночь с 29 на 30 августа в Лондоне (Великобритания).

«Мозес Итаума будет чемпионом мира! Он многому научился сегодня.

Самое важное, что я вынес сегодня, это храбрость и жёсткость Мозеса, мы знали, что Филип будет очень жёстким. Сегодня мы поняли, что Мозес силён, и, как только он научится распределять силы на 12 раундов, он будет править! Челюсть Филипа Хрговича нужно отдать на изучение», — написал Беллью в социальной сети X (ранее Twitter).