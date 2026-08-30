Даниэль Дюбуа проведёт реванш с Фабио Уордли 17 октября

Промоутерская Queensberry Promotions анонсировала боксёрский вечер, который состоится 17 октября в Лондоне (Великобритания). В главном бою чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа проведёт реванш с соотечественником Фабио Уордли.

Первый бой Уордли и Дюбуа состоялся в мае и завершился победой последнего техническим нокаутом в 11-м раунде.

Даниэлю Дюбуа 28 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. Дважды становился чемпионом мира в супертяжёлом весе. Всего на его счету 23 победы (22 – нокаутом) и три поражения.

Фабио Уордли 31 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году, в 2026-м стал чемпионом мира в супертяжёлом весе. Всего на его счету 20 побед (19 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.