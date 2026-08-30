15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Кто из нас не падал?» Малыхин поддержал Умара Нурмагомедова после поражения в UFC

«Кто из нас не падал?» Малыхин поддержал Умара Нурмагомедова после поражения в UFC
Комментарии

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«А кто из нас не проигрывал? Кто из нас не падал? В мире ММА не проигрывали только единицы, а остальные терпели поражения и спокойно это переживали. Это жизнь. Мы каждый день проходим через испытания – в работе, в семейной жизни и боях. Испытания делают нас мужчинами.

Да Умар неожиданно проиграл, но это не конец его истории и жизни. Это всего лишь спорт, любимое занятие, но это не что-то слишком важное в житейском масштабе, есть намного более серьёзные проблемы, чем проигрыши в спорте. Великая команда великого тренера найдёт выход в этой ситуации», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов сделал первое заявление после поражения от Сонг Ядонга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
  • 30 августа 2026
  • 10:49