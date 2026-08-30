«Кто из нас не падал?» Малыхин поддержал Умара Нурмагомедова после поражения в UFC

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«А кто из нас не проигрывал? Кто из нас не падал? В мире ММА не проигрывали только единицы, а остальные терпели поражения и спокойно это переживали. Это жизнь. Мы каждый день проходим через испытания – в работе, в семейной жизни и боях. Испытания делают нас мужчинами.

Да Умар неожиданно проиграл, но это не конец его истории и жизни. Это всего лишь спорт, любимое занятие, но это не что-то слишком важное в житейском масштабе, есть намного более серьёзные проблемы, чем проигрыши в спорте. Великая команда великого тренера найдёт выход в этой ситуации», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.