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«Пожалуйста, не жалейте меня». Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после поражения

«Пожалуйста, не жалейте меня». Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после поражения
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Альхамдулиллях, у меня всё очень хорошо. Спасибо всем, кто написал мне, сделал за меня дуа и выразил столько любви и поддержки.

Но, пожалуйста, не жалейте меня. Это был всего лишь бой. Иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь. Я полностью здоров, со мной всё в порядке. Я извлеку из этого урок, вернусь сильнее и однажды, иншаАллах, стану чемпионом.

Ещё раз спасибо всем за любовь и поддержку. ИншаАллах, я вернусь сильнее», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

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